Villalba, gruppo di minoranza al sindaco Immordino: “Attenzione ai luoghi lasciati all’incuria e al degrado”

VILLALBA – I consiglieri di minoranza hanno scritto al Sindaco Immordino: “Ci è stato segnalato, e abbiamo personalmente constatato , lo stato di abbandono e di degrado in cui versa uno degli angoli più carini e caratteristici del nostro Comune. Si tratta della piazzetta del bevaio vicino la pompa di benzina, luogo molto frequentato dai ragazzi e che sicuramente merita di essere valorizzato e custodito. Invece quello che si vede è un luogo completamente dimenticato e lasciato all’incuria e al degrado : bottiglie e spazzatura disseminate a terra e dentro il bevaio privo di acqua,aiuole non curate e la casetta dell’acqua, ormai ridotta ad uno scheletro fatiscente, a completare lo scenario. Sicuramente la posizione un po’ fuori mano del luogo lo rende poco visibile e poco controllabile, per cui qualcuno, non dotato di senso civico, si lascia andare a dei comportamenti a dir poco scorretti, buttando tranquillamente per terra i resti di quanto mangiato o bevuto. Da sottolineare anche come i continui atti vandalici di cui è stata oggetto nel tempo la casetta dell’acqua,hanno fatto desistere la ditta che la gestiva dal ripristinarne il funzionamento per cui, di fatto, per i comportamenti sbagliati di qualcuno, tutta la comunità è stata privata di un servizio che in altri comuni funziona tranquillamente. Purtroppo a volte manca la consapevolezza che i primi custodi dei luoghi pubblici siamo noi cittadini, che avere rispetto delle cose significa avere rispetto di noi stessi, ma è pur vero che il degrado invita al degrado e quindi è importante dare l’esempio e dare ordine e pulizia alle nostre strade e agli spazi pubblici , renderli belli e decorosi , invitare i cittadini ad averne cura e rispetto e punire eventuali comportamenti sbagliati. Avere un paese pulito e ordinato è interesse di tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte per renderlo tale. Chiediamo quindi che si facciano gli interventi di pulizia della piazzetta e si rimuova l’ormai distrutta casetta per ridare decoro ad un luogo così bello e suggestivo, a beneficio di tutta la collettività.Rita FavataEliana ScarlataRosetta Schillaci