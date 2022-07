Vacanze: sabato 30 luglio bollino rosso per la viabilità verso località turistiche

Al via l’inizio dei primi significativi spostamenti dei vacanzieri verso le principali località turistiche d’Italia e dei Paesi confinanti.

Per questo mese, il traffico si prevede in tendenziale aumento già da questo fine settimana, raggiungendo tuttavia il maggior picco nella giornata di sabato 30 luglio, contraddistinta da bollino rosso. Per il successivo mese di agosto, invece, si legge in una nota della Questura di Reggio Emilia, le giornate ove potranno registrarsi maggiori criticità saranno la mattina di sabato 6 agosto e di sabato 13 agosto, entrambe contraddistinte da bollino nero.

Viabilità Italia sarà attiva per il monitoraggio del traffico per tutto il periodo estivo al fine di diffondere tempestivamente all’utenza comunicati stampa su eventuali criticità al traffico stradale e ferroviario ed intraprendere tutte le azioni possibili per limitarne i disagi.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario delle giornate del mese di luglio, agosto e dei primi due fine settimana di settembre, ove sono indicate le previsioni di traffico ed i divieti di circolazione dei veicoli di portata superiore alle 7.5 t.