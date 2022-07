Usa: Camera approva disegno di legge per tutelare i matrimoni tra persone dello stesso sesso

La Camera dei rappresentanti ha approvato un disegno di legge per il riconoscimento a livello federale del matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il provvedimento, varato dopo la decisione della Corte Suprema in materia di aborto, per il timore che i giudici conservatori della Corte aboliscano la parità tra le varie forme di matrimonio, ha visto votare 47 deputati repubblicani al fianco della maggioranza democratica.

Il ‘Respect for Marriage Act’ codifica in legge la protezione a livello federale per le coppie dello stesso sesso, stabilita nel 2015, quando la Corte Suprema stabilì che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è un diritto in base al 14esimo Emendamento della Costituzione.Il disegno di legge approvato oggi, che dovrà superare l’esame del Senato, assai meno scontato, abolisce il ‘Defense of Marriage Act’ del 1996, che definì il matrimonio come l’unione tra un uomo e una donna.

La legge del 1996, pur essendo superata dalla sentenza della Corte Suprema del 2015, è comunque rimasta nell’ordinamento Usa.