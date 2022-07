Ultim’ora, Danimarca: polizia riferisce di diversi morti in sparatoria in centro commerciale a Copenaghen

La polizia danese ha riferito che la sparatoria avvenuta alcune ore fa in un centro commerciale di Copenaghen ha lasciato diversi morti. Le forze dell’ordine, che hanno dichiarato di non poter escludere che si sia trattato di un atto di terrorismo, hanno nel frattempo arrestato un 22enne danese. Secondo quanto reso noto dall’emittente pubblica “Dr”, gli agenti di polizia sono arrivati in largo numero dopo la notizia dell’esplosione di diversi colpi nel centro commerciale Field’s, sull’isola di Amager. Assieme alla polizia sono arrivate anche diverse ambulanze. Le forze dell’ordine hanno esortato le persone a stare lontane dal posto, mentre coloro che si trovavano all’interno del centro commerciale sono stati invitati a restare dov’erano e aspettare l’intervento della polizia.