Tubo corrugato per cavidotti: cos’è e come si usa

Si dicono cavidotti le tubature che si utilizzano per contenere impianti elettrici e cavetti di vario genere. Un cavidotto può essere interrato, sospeso o poggiato a una parete, è però sempre importante che garantisca completa tenuta all’acqua e all’umidità e una buona resistenza, soprattutto nel caso di tubi per cavi elettrici interrati o inseriti all’interno della muratura di un edificio. Oggi per poter porre in opera questo tipo di impianti si usano sempre più spesso tipologie di tubo corrugato per cavidotti, un manufatto molto particolare che presenta una serie di caratteristiche che lo rendono robusto, resistente e facile da posare.

Cos’è un cavidotto corrugato

Un cavidotto corrugato è un impianto di cavi elettrici o telefonici preparato utilizzando appositi tubi, che presentano una superficie non liscia ma corrugata. Le tubature corrugate per i cavidotti interrati si preparano con tubi particolarmente robusti e resistenti; i migliori prodotti di questo genere sono in polietilene, pensati e realizzati per offrire qualità meccaniche superiori. Una tubatura interrata deve infatti poter resistere alle intemperie, alle variazioni di temperatura e alle sollecitazioni, senza modificare in alcun modo le proprie caratteristiche. Sotto questo punto di vista i tubi corrugati per cavidotti offrono tutta la solidità e la robustezza della plastica, con in più una elevata maneggevolezza correlata allo scarso peso specifico del polietilene. Il risultato è un più rapido posizionamento dei cavidotti, senza andare in alcun modo a ridurre la resistenza al tempo dell’impianto. Per poter predisporre un cavidotto con un tubo corrugato per cavidotti in polietilene sono disponibili anche accessori di vario genere, come ad esempio manicotti, tappi e sellette. In questo modo è possibile ottenere una soluzione a tenuta stagna, si utilizzano infatti anche per gli accessori materie plastiche quali il polietilene, il PVC e il polipropilene.

Le caratteristiche di un cavidotto interrato

Non è difficile comprendere come un cavidotto interrato subisca maggiori sollecitazioni rispetto a una struttura che viene posizionata all’interno di un edificio e all’estero delle pareti. Il clima italiano, che varia ampiamente nel corso delle regioni, rende necessario avere a disposizione materiali che possano resistere alle alte così come alle basse temperature, alla presenza di acqua nel terreno e al contatto con vati agenti fisici. Tutte queste caratteristiche sono oggi offerte da materie plastiche innovative, che offrono anche ulteriori caratteristiche, a partire dalla flessibilità, grazie all’uso di tubature corrugate, che seguono qualsiasi profilo e percorso senza pieghe anomale o strozzature. Si deve inoltre notare come un tubo corrugato per cavidotti offra una superficie che permette di ancorarlo facilmente al terreno: proprio la presenza di anellature offre questo tipo di risultato. Non solo, la parete interna di questi tubi è perfettamente liscia, cosa che offre una grande facilità nello scorrimento dei cavi, elemento importante in fase di posa degli impianti e di eventuale riparazione. Dobbiamo anche ricordare che un tubo corrugato offre anche una maggiore resistenza allo schiacciamento e agli urti rispetto a una tubatura completamente liscia. Si tratta quindi di espedienti tecnici che migliorano le prestazioni di un tubo, senza andare ad aumentarne eccessivamente il costo di produzione.