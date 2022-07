CALTANISSETTA. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 10 mesi l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto, imputata di corruzione, concussione e abuso d’ufficio.

Rispetto alla condanna in primo grado che aveva subito, per l’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo s’è registrata una pena più pesante degli 8 anni e 6 mesi che erano stati comminati in primo grado.