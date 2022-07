Sicilia, tragico compleanno a Erice: 40enne cade in un pozzo e muore

Tragica festa di compleanno a Erice dove un 40enne e’ morto dopo essere precipitato in un pozzo artesiano profondo 25 metri e con una decina di metri d’acqua all’interno. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte, in una villetta presa in affitto in contrada Pegno, sotto gli occhi di amici e parenti. Il corpo e’ stato recuperato nelle prime ore del mattino.

In base a una prima ricostruzione, l’uomo stava ballando e la botola o copertura del pozzo artesiano, secondo l’ipotesi di chi indaga, ha ceduto sotto il suo peso. Per lui non c’e’ stato scampo: e’ precipitato all’interno. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano. Disposto dalla procura l’esame autoptico sulla salma che e’ stata trasferita all’obitorio di Marsala.