Sicilia, per il PD è tempo di primarie: si vota fino alle 22

Oggi e’ il giorno delle primarie in Sicilia per il campo progressista che nell’Isola difende il suo ‘spazio vitale’ dalle forti tensioni nazionali. A sfidarsi Caterina Chinnici del Pd, Barbara Floridia del M5s e Claudio Fava. Si vota dalle 8 alle 22 nei 32 gazebo allestiti nel territorio regionale e online, purche’ registrati.

Sono state superate le 43 mila registrazioni afferma il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, che afferma: “Dopo un’ora di voto, superato il 10% di affluenza in tutta la Sicilia. Oggi e’ una grande festa di partecipazione popolare e di esercizio della democrazia.

E’ bello poter votare al mio paese Pedara, ai piedi del municipio dove per tanti anni sono stato sindaco. Grazie a tutti per lo straordinario lavoro di squadra e, in particolare, a tutti i militanti del Pd che in questi giorni si sono mobilitati per le #presidenziali22″.