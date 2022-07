Sicilia, Migranti: 8 tunisini già espulsi arrestati a Trapani

Agenti della Squadra mobile di Trapani hanno tratto in arresto otto migranti, rintracciati dalla Capitaneria di Porto a largo delle coste trapanesi: erano tutti destinatari di divieti di reingresso.

Gli agenti della Polizia di Stato, al temine delle procedure di identificazione, li hanno individuati tra i numerosi tunisini, sottoponendoli poi alla misura. Per alcuni di loro e’ stato in seguito disposto il trattenimento presso il locale Cpr, in attesa dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.