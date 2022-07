Sicilia, migranti: 180 sbarcano a Lampedusa, un migliaio nell’hotspot

Sbarchi a Lampedusa dove, durante la notte, sono arrivati 180 migranti. Alle 2.30 i carabinieri hanno rintracciato, in via Madonna, 56 persone di varie nazionalita’: poco prima, a bordo di una barca in legno di 10 metri, erano riuscite a raggiungere l’isola.

A circa un miglio dalle coste, il pattugliatore della Guardia di finanza ha avvistato e soccorso un barchino con 61 migranti, tra cui una donna e un minore. Le Fiamme Gialle hanno, inoltre, bloccato alla Guitgia 16 tunisini. Tra loro 4 donne e 5 minori.

L’imbarcazione e’ stata sequestrata. Infine e’ arrivato un gruppo di 47 migranti, tutti uomini. Sono stati rintracciati anche in questo caso dai finanzieri a Cala Maluk. Anche per loro, dopo i primi controlli sanitari, e’ stato disposto il trasferimento nell’hotspot dove ci sono circa un migliaio di ospiti, quasi il triplo della capienza.