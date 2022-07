Sicilia, IV Commissione Ars convoca l’ANAS: “Bisogna ultimare i lavori su A19 e SS626”

La IV Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità, presieduta dall’onorevole Giusi Savarino, ha convocato i vertici dell’Anas sullo stato di avanzamento dei lavori sulla Palermo/Agrigento e sulla Agrigento/Caltanissetta.

“Mi hanno preoccupato, e non poco, gli ennesimi ritardi e le importanti criticità registrate nell’ultimo periodo – ha commentato l’onorevole-.

Anas riferisce che in effetti l’aumento esponenziale dei costi dei materiali per le infrastrutture stradali aveva creato uno stallo sui cantieri, ma col riconoscimento del nuovo prezziario, possibile solo dopo il decreto Aiuti, consentirà adesso una accelerazione (il solo acciaio ha visto aumentare il prezzo del 600%).

Su mia pressante richiesta, Anas ha preso l’impegno di incrementare i turni di lavoro serali e notturni e di portare al massimo il numero degli operai sui cantieri così da ottenere a stretto giro risultati concreti:

entro ferragosto completare e riaprire al traffico 10 km nella zona tra Mezzoiuso e Vicari;

entro settembre aprire il viadotto Sciorciavacche e il tratto di strada di un paio di km che approccia il viadotto.

Altre lavorazioni decisive riguardano l’area del bivio Manganaro, il viadotto san Leonardo e il viadotto santa Maria (previsto il completamento dell’impalcato entro settembre, così come sul Viadotto Platani).

E ancora entro fine settembre saranno eliminati i 2 semafori fissi, mentre gli altri 2 mobili resteranno in funzione per alcune settimane per il completamento dei lavori di pavimentazione.

Sulla Agrigento/Caltanissetta ho chiesto di accelerare i lavori allo svincolo, trafficato e pericoloso, di Caltanissetta-Sud (Scaringi) e così che vengano ultimati entro l’estate.

Anche sui cantieri nell’A19 Palermo/Catania ho ritenuto opportuno sollecitare l’aumento dei turni notturni e premere sull’acceleratore.

Come tutti sanno la competenza su queste importanti strade è statale, per cui noi abbiamo armi spuntate. Io mi sto battendo con grande determinazione a vigilare su questi cantieri. Gli occhi sono puntati, avendo superato ogni criticità finanziaria, qualsiasi altro ritardo sarebbe assolutamente ingiustificabile e inaccettabile.