Sicilia, il video di Gloria, una 16enne che miete il grano, spopola sul web

Una lunghissima sequenza di complimenti e tanta ammirazione per la giovane Gloria Valenti di Castroreale intervistata da Michele Isgrò insieme ai genitori Carmelo Valenti e Maria Lo Monaco durante un documentario sull’antica trebbia del grano, ottimizzato in redazione da Adriano Monachino.

Il nuovo video record di Bella Sicilia sta letteralmente spopolando sul web con numeri da capogiro, 36mila Like, 2,8mila commenti e 3200 condivisioni. Superato il milione di visualizzazioni, si va oltre, dagli screen risulta che nelle prime 24ore di pubblicazione il video è stato seguito costantemente da una media di 600 persone al minuto.

Si tratta di una porzione video di un ampio documentario sul grano e sulle fasi di funzionamento di un’antica trebbia di proprietà del papà della giovanissima Gloria, il Signor Carmelo Valenti. Durante il servizio realizzato nel comune di Castroreale, Michele Isgrò intervista diversi esperti e appassionati riuniti intorno ad una tavolata di dolci e prodotti del grano realizzati da mamma Maria. Un tuffo nei ricordi con il Geom. Giuseppe Zanghi che illustra alcune varietà di grano, la testimonianza di due appassionati, Salvatore e Giuseppe Buzzanca giunti per l’occasione da Gioiosa Marea e poi la meticolosa e affascinante descrizione della trebbia a cura di Carmelo Valenti il quale nel 1986 forte di una viscerale passione acquistò l’antica macchina marca “Cicoria” che ogni anno rimette in funzione con enormi sacrifici gestionali. Le macchine moderne sono tecnologicamente avanzate ma qui si tratta di conservare passione, odori meccanica e rumori di un tempo passato.

Poi il microfono passa alla giovanissima Gloria che senza esitare mostra tutta la sua passione “osservo il lavoro dei miei genitori da quando avevo quattro anni, racconta a Michele Isgrò, chiedevo di viaggiare sul trattore per raggiungere la campagna e restavo affascinata da queste speciali macchine che usava papà. Per me è un mondo fantastico, ovviamente studio ma appena posso corro subito ad aiutare, mi piace anche cucinare con mamma e fare il pane di casa nel forno a legna”.



“Nel nostro racconto della Sicilia alterniamo servizi mirati ad un pubblico ristretto ad argomenti emozionali e popolari – dice Michele Isgrò -. Ormai siamo tutti aggrappati ad un telefono e ai social, è il naturale desiderio di condivisione e comunicazione del nostro tempo. Moltissimi soprattutto tra i teen-ager mirano al facile successo emulando esempi di vip, puntando magari a make up esagerato o a vestiti appariscenti e striminziti per tentare di attrarre l’attenzione che purtroppo non sempre arriva se non arricchiti da interessanti contenuti”.

Gloria “non parla in corsivo” e in esatta controtendenza ottiene un milione di visualizzazione con la naturalezza, con gli abiti semplici, con l’emozione che trasuda dagli occhi per una passione che parte dal cuore perché il verso successo in ogni cosa parte proprio dal cuore.