Sicilia, chiesa: vescovo di Noto nomina assistente pop-teologico

Don Andrea Pitrolo (in foto) , giovane sacerdote di Scicli, appassionato cultore delle canzoni di Fabrizio De Andre’, e’ l’assistente pop-teologico del Vescovo di Noto Monsignor Antonio Stagliano’. La notizia e’ stata diramata oggi nel bollettino della Diocesi di Noto.

Stagliano’ era stato criticato lo scorso mese di dicembre, per aver detto a conclusione del Festival delle Arti effimere, nella cittadina siciliana: “Babbo Natale non esiste, anzi aggiungo che il rosso del vestito che indossa e’ stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari”. Una frase, quella del vescovo, che scateno’ mille polemiche.