Sicilia, Caterina Chinnici vince le primarie e diventa la candidata alla presidenza della Regione

“Complimenti e auguri a Caterina Chinnici. Rivendico di avere individuato nelle primarie queste decisioni a un salottino romano per restituirle ai siciliani”.

Lo dice il deputato regionale Claudio Fava candidato alle primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione in Sicilia, che e’ arrivato terzo, dopo Chinnici e Floridia.

“Daremo una mano a sfidare questa Destra a patto che non ci sia il tentativo di costruire ponti strategici per aprire a pezzi di questo centrodestra. Si sta dentro questo quadro se questo e’ un quadro coerente condiviso con una direzione di marcia precisa: no contaminazioni e allargamenti verso quanto di piu’ opaco e antico esiste nella storia politica siciliana – ha aggiunto – saremo dentro questa battaglia se non c’e’ il tentativo di un trasversalismo malato”. Rivolgendosi ai suoi supporter che ha ringraziato per “il lavoro straordinario svolto senza mezzi” ha detto: “Proporro’ un assemblea aperta a tutti quelli che vorranno partecipare che vorranno capire che percorso e esito dare a questa straordinaria partecipazione.

Il nostro obiettivo e’ di mandare all’opposizione questo centrodestra e tutti i loro amici e compagni di avventura sottogoverno cordata”. P