Serradifalco. Finanziati interventi per adeguamento e messa in sicurezza della Chiesa del Collegio di Maria. La soddisfazione dell’Associazione “Serra del Falco”

SERRADIFALCO. La Chiesa del Collegio di Maria è stata destinataria da parte del Ministero della Cultura, Direzione generale del Patrimonio Culturale di un finanziamento di 680 mila euro per interventi di adeguamento e messa in sicurezza. Si tratta di fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) destinati alla messa in sicurezza del tetto della storica Chiesa serradifalchese che contiene preziosi affreschi dell’artista Leopoldo Messina.

La copertura della Chiesa è stata interessata in questi anni da infiltrazioni d’acqua. L’associazione Serra del Falco, tramite Sergio Milazzo, sin dal suo insediamento nel 2016 ha condotto una campagna per salvare la Chiesa del Collegio e farla ritornare alla sua bellezza originaria. Lo ha fatto con segnalazioni corredate da documentazione fotografica e video, in piena sintonia con l’allora arciprete don Giovanni Galante.

Pertanto, quando è diventata ufficiale la notizia del finanziamento, l’associazione Serra del Falco ha espresso tramite il direttivo e i suoi soci, piena soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo. <Dal 2016 abbiamo segnalato all’attenzione di autorità ed enti competenti la condizione di degrado della Chiesa del Collegio di Maria – si legge nella nota – con instancabile passione abbiamo auspicato un intervento che potesse salvaguardare e restituire alla comunità e alla storia un bene di così alto e siffatto valore; oggi siamo fieri di aver visto accolte le nostre segnalazioni; desideriamo ringraziare la soprintendente ai Beni culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo, per avere ascoltato da subito il grido di dolore della nostra associazione che, venendo raccolto, ha permesso il finanziamento di questo importante intervento a salvaguardia di un pezzo importante del patrimonio storico e culturale serradifalchese>.