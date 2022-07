Sci: è morta a 102 anni la campionessa Celina Seghi, fu la “topolina delle nevi”

E’ morta all’età di 102 anni l’ex campionessa di sci alpino Celina Seghi. Nata il 6 marzo 1920 all’Abetone, in provincia di Pistoria, Celina Seghi, che era conosciuta con il soprannome di ‘topolino delle nevi’ per il suo fisico minuto, in ventidue anni di carriera agonistica ha conquistato 37 medaglie (segnatamente 25 ori, 7 argenti e 5 bronzi), di cui la prima all’età di 14 anni, segnando di fatto la storia dello sci alpino assieme al collega Zeno Colò, anche lui nato nel territorio dell’Abetone.

Seghi aveva praticato sci agonistico dal 1934 al 1956 riportando un numero di successi davvero straordinario ed è stata vincitrice fra l’altro di un medaglia iridata, un bronzo nello slalom speciale dei Mondiali di Aspen nel 1950, e del maggior numero di medaglie ai Campionati italiani nella storia dello sci alpino.

Terminata la carriera agonistica si sposò e si trasferì a Pistoia, divenne maestra di sci e continuò a sciare all’Abetone fino a tarda età.