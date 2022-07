San Cataldo. Su Rai 2 un gran successo il servizio televisivo di “Si Viaggiare” sulle bellezze della Città e del suo territorio

SAN CATALDO. Una gran bella vetrina per la Città e il suo territorio quella che ha rappresentato il servizio su San Cataldo apparso su RAI 2 nel programma televisivo “Si Viaggiare”. Tantissimi sancataldesi, ma anche tanto pubblico del nisseno, ha avuto modo di apprezzare il servizio su Rai 2 realizzato dalla giornalista di Rai2 Silvia Squizzato con musiche di sottofondo tratte dal cd “Last Time” di Vittorio Montella.

Nell’occasione, la Città di San Cataldo è apparsa in Tv in tutto il suo indiscutibile splendore con la scalinata dell’Orologio, della storica chiesa Madre ma anche con la solfara di contrada Gabara la cui riqualificazione è stata posta in essere sotto la precedente amministrazione Modaffari e che ha permesso di valorizzare e promuovere una delle più belle solfare di Sicilia. Gabara con le sue bellezze, ma anche la Città e il suo territorio sono stati accompagnati dal plauso generale nel contesto di un servizio che s’è rivelato un biglietto da visita semplice ma al tempo stesso coinvolgente per San Cataldo e il suo territorio.