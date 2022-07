San Cataldo. Domani sera appuntamento teatrale al Giardino del Nespolo con lo spettacolo “…Dove le stesse mani” di Dario Muratore

SAN CATALDO. Domani, venerdì 15 luglio, nuovo appuntamento con il teatro contemporaneo: nel Giardino del Nespolo, lo spazio all’aperto del Teatro d’essai La Condotta a San Cataldo, sarà di scena la Compagnia Quartiatri con lo spettacolo “ …Dove le stesse mani”, testo e regia di Dario Muratore e di Dario Mangiaracina, con Dario Muratore. La scenografia è firmata da Igor Scalisi Palminteri, la produzione è di Babel.

Lo spettacolo si articola tra italiano e dialetto, in un racconto, intervallato da canti popolari, che ha come voce narrante un uomo che è stato ucciso per sbaglio dalla Mafia. Attraverso il topos dell’apparizione in sogno, il protagonista, Pino, si rivolge al suo cugino più piccolo, Tanino, evocando l’infanzia ormai lontana, le filastrocche, i tempi andati, la fame, il suo matrimonio e i suoi figli. Ora però Pino “sta bene qui”, nel giardino dei morti di Mafia – una sorta di paradiso laico – e Tanino “glielo deve dire alla mamma che non deve piangere”.

“…Dove le stesse mani” nasce nel 2006 da un’idea di Dario Muratore: ispirato da un testo di Luciano Violante (“La cantata per la festa dei bambini morti di mafia”); racconta la mafia da un punto di vista inedito, utilizzando i codici del cunto e della narrazione affronta la tematica della mafia con delicatezza e comicità. Come in un sogno si evoca un al di là dove le donne e gli uomini vittime di mafia si ritrovano e raccontano la loro vita passata, trovando il riscatto nella condivisione di un mondo privo di giochi di potere e prepotenze. “…Dove le stesse mani” dal suo debutto ad oggi ha collezionato più di cento repliche e si preannuncia uno spettacolo emotivamente forte ed altamente poetico, dove la parola ha il potere taumaturgico per porre fine alle incertezze e alle miserie umane.

Il Giardino del nespolo si trova nel cuore del centro di San Cataldo, vi si accede dall’ingresso principale del Teatro d’essai La Condotta, dal Corso Vittorio Emanuele n 10. La direzione artistica è di Michele Celeste ed anche la rassegna estiva di quest’anno è sostenuta da Latitudini la rete siciliana di drammaturgia contemporanea e dalla Banca di Credito Cooperativo Toniolo di San Cataldo. Per partecipare agli appuntamenti occorre prenotare al numero telefonico Cell 338 1121631.