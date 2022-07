Pil Eurozona +0,7%, Gentiloni “Bene la crescita dell’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre 2022 il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,7% nell’eurozona e dello 0,6% nell’UE, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima flash preliminare pubblicata da Eurostat. “Crescita nell’Eurozona allo 0,7% nel secondo trimestre. Meglio del previsto. Bene in particolare Italia e Spagna. Non siamo in recessione, ma resta l’incertezza per i prossimi mesi e l’inflazione si mantiene a livelli record”, scrive su twitter il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni.

