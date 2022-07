Niscemi piange la morte sul lavoro di un suo giovane nell’Ennese

NISCEMI. Tragedia del lavoro in provincia di Enna e più precisamente a Dittaino. Qui ha trovato la morte un operaio di Niscemi, Roberto Savasta. Il ventottenne niscemese, al suo primo giorno in quel cantiere, sarebbe purtroppo precipitato dal ponteggio allestito. Un volo che gli è risultato fatale.

Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento del 118. Il giovane, che era molto conosciuto ed apprezzato a Niscemi per il suo lavoro ma anche per la sua persona, aveva trovato ingaggio nell’ennese, ma quella che avrebbe dovuto essere la sua ennesima esperienza lavorativa, non è nemmeno iniziata ed è già finita con la sua morte. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica che ha portato alla sua tragica morte.