Nel Nisseno 70enne arrestato per tentato omicidio: aveva litigato con un vicino

Un 70enne di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) e’ stato arrestato dai carabinieri per tentativo di omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione: e’ accusato di aver tentato di uccidere un vicino di casa con il quale aveva appena avuto una lite. A segnalare quanto stava accadendo ai carabinieri alcuni vicini che hanno prima sentito le grida e poi gli spari.

Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati hanno trovato un operaio cinquantatreenne ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola.

L’uomo, che e’ stato soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Vallelunga Pratameno, e successivamente trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, sentita la vittima e alcuni testimoni, hanno arrestato il presunto autore del ferimento, che era ancora armato e si era barricato in casa. L’arma sequestrata, una calibro 7,65, oltre ad essere detenuta illegalmente, e’ risultata rubata nel Palermitano negli anni Settanta. L’uomo e’ stato condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta.