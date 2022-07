Mussomeli, Cristiana Canalella è la vincitrice borsa di studio “Sac. Don Salvatore Callari”. Cerimonia dopo i Vespri Madonna del Carmelo

MUSSOMELI – Vespri solenni in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ieri sera nell’omonima parrocchia, presieduti dal fraticello della Copiosa Redenzione Padre Valdecir, a cui ha partecipato anche la Confraternita Maria SS. Del Carmelo, di cui è la Santa Patrona. Al termine della celebrazione, è stato dato corso alla consegna della borsa di studio, istituita quest’anno, dalla famiglia Callari, in memoria del proprio congiunto Sac. Don Salvatore Callari, deceduto lo scorso anno. Va sottolineato che La borsa di studio “sac. Don Salvatore Callari” premia annualmente uno studente del Liceo classico – scientifico dell’Istituto Virgilio di Mussomeli che si è distinto per i meriti scolastici secondo la segnalazione della commissione docenti. Il vincitore riceverà un premio di 500,00 euro. Quest’anno il premio è stato assegnato alla studentessa della classe IV A del liceo classico Cristiana Canalella, nata il 2005, la quale si è distinta per l’apprezzabile percorso scolastico e umano nel corso del quadriennio. Alla studentessa, la famiglia Callari e la commissione porgono i migliori auguri per una brillante carriera scolastica e per un futuro ricco di successi professionali. Alla premiata è stata consegnata la pergamena e l’omaggio floreale. Presenti docenti e membri della commissione. Visibile il compiacimento dei presenti che si sono associati ai voti augurali espressi nel corso della cerimonia.