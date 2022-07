Moda e plagio: Primadonna accusata di aver copiato Borse Valentino. L’azienda: tuteletemo libertà del design

“La societa’ Primadonna, nel respingere ogni addebito, preannunzia ogni opportuna azione giudiziaria finalizzata a tutela dei propri diritti contrattuali e della liberta’ di design, sia pure contro un colosso dell’alta moda che oggi intende ribadire la propria supremazia sui mercati a scapito dei concorrenti”.

Lo dichiara in una nota la societa’ Primadonna, destinataria di un sequestro probatorio di due modelli di borse ritenuti riproduzioni delle minibag di Valentino. “Primadonna precisa che, con la Valentino spa, in data 29.10.2018 – e’ spiegato nella nota – , e’ intervenuto un accordo transattivo in virtu’ del quale l’operato di Primadonna e’ pienamente legittimo.

La Procura della Repubblica di Bari, peraltro, ha disposto un sequestro di natura semplicemente probatoria, finalizzato a verificare la fondatezza delle accuse rivolte dalla societa’ Valentino spa che, con la sua denunzia, mira ad ottenere l’esclusivita’ dell’uso di alcuni accessori, quali le borchie, gia’ universalmente diffusi”.