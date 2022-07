ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi farà, mercoledì alla Camera, comunicazioni con dibattito fiduciario per verificare se ha ancora o no la maggioranza – e quindi con chiama per appello nominale. E’ quanto si apprende dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Domani ci sarà una nuova riunione dei presidenti dei gruppi alle 16.30, dopo quella del Senato, per stabilire tempi e modalità delle comunicazioni.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).