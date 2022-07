Meloni “Posticipare le elezioni a maggio? Pronta alle barricate”

STRASBURGO (ITALPRESS) – “Se qualcuno, come leggo sui quotidiani, pensa di posticipare le elezioni a maggio per consentire al governo di fare 300 nomine nella partecipate statali, e non farle fare ad un governo che dovesse essere eletto dai cittadini, io sarei pronto a fare le barricate”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, da Strasburgo, a margine della sua visita al Parlamento europeo. Alla domanda se si andrà a votare col Rosatellum, Meloni ha risposto: “Non è il miglior sistema possibile ma meglio del proporzionale”. Sul vertice di centrodestra invece la leader di Fdi aggiunge: “Spero si farà nei prossimi giorni, settimane, perchè ci sono molte cose da chiarire”.

-foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).