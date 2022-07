M5S, Azzurra Cancelleri sui 2 mandati: “Nodo andava sciolto prima, adesso no a deroghe per alcuni”

I due mandati? “Credo che questo nodo andasse sciolto da tempo, quando è iniziato il nuovo corso mi aspettavo una decisione sul vincolo del doppio mandato e sulla selezione dei candidati, per una questione di chiarezza verso di noi e verso gli attivisti. Il fatto che non si sia deciso, che si sia aspettato la questione siciliana per scaricare tutto su mio fratello Giancarlo non mi è piaciuto. Non sappiamo affrontare con maturità gli eventi spinosi”. Lo dice, interpellata dall’Adnkronos, Azzurra CANCELLERI, deputata M5S alla seconda legislatura. “A questo punto sposo la linea di Beppe: no al terzo mandato. No a deroghe solo per alcuni. Ormai le regole sono quelle”, conclude.