La travolgente passione ed il matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez. La cantante: “L’amore è paziente. Paziente da vent’anni”

Lo scorso sabato sono finalmente diventati marito e moglie. Avrebbero dovuto fare il grande passo già 20 anni fa, ma si lasciarono e annullarono le nozze organizzate a pochi giorni dal ‘sì’.

La dimostrazione concreta che il vero amore esiste … che come canta Antonello Venditti, “Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano amori indivisibili, indissolubili, inseparabili…”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono ora marito e moglie grazie a una piccola cerimonia celebrata a Las Vegas sabato 16 luglio. In particolare, Ben Affleck è salito all’altare indossando un completo che è rimasto in giacenza nel suo guardaroba da ben due decenni. Mentre Jennifer Lopez ha sfoggiato due abiti, uno dello stilista Zuhair Murad Couture e l’altro un vestito bianco smanicato, come quello di uno dei suoi film “The Wedding planner“, del 2001. La Lopez ha scritto: ““Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni”

La 52enne e il 49enne adesso starebbero organizzando un secondo evento per celebrare con amici e parenti.

In attesa delle nozze bis, che si dovrebbero tenere nella villa di lui in Georgia, sono emerse alcune immagini dei due vestiti da sposi in Nevada. Subito salta agli occhi come la cantante e attrice, nonostante l’oltre mezzo secolo di vita, sembri davvero poco più che una ragazzina. Il tempo per lei si è fermato.