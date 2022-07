Italia, Covid: positività al 22,5%. In salita ricoveri e intensive

Sono 89.830 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 96.384. Le vittime sono invece 111, in calo rispetto alle 134 di ieri.

Il tasso e’ al 22,5%, in calo rispetto al 24,6% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 398.338 tamponi. Sono invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in piu’ rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 57. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.434, rispetto a ieri 71 in piu’.