Intesa Sanpaolo Mobile migliore app di banking in Europa, M.O. e Africa

MILANO (ITALPRESS) – L’App Intesa Sanpaolo Mobile è stata dichiarata dalla società di ricerche statunitense Forrester “Overall Digital Experience Leader”. E’ la prima assoluta tra tutte le app di banking valutate in Europa, Medio Oriente e Africa con le migliori funzionalità e customer experience.

Il rapporto pubblicato, The Forrester Digital Experience Review: EMEA Mobile Banking Apps, Q2 2022, oltre a riconoscere la digital leadership, ha evidenziato come l’istituto di credito guidato da Carlo Messina sia best practice di quattro categorie su tredici: gestione quotidiana delle proprie finanze (Money Management), per il supporto in termini di analisi che i clienti hanno in App per comprendere come e dove spendono e come possono ottimizzare la gestione delle loro spese; pagamenti e invio di denaro (Money movement), per gli strumenti che consentono l’invio di denaro e i pagamenti anche con strumenti evoluti delle proprie bollette e per le spese quotidiane; navigazione (Navigation), per la facilità della navigazione, chiarezza nell’architettura delle informazioni e degli elementi esposti in pagina, che consentono una navigazione semplice e inclusiva; privacy e contenuti informativi (Privacy cues and content), per la chiarezza e trasparenza con cui l’App gestisce i contenuti legati a Privacy e permessi richiesti ai clienti Tra le caratteristiche dell’App Intesa Sanpaolo Mobile sono state evidenziate: il rigoroso e solido processo di progettazione e design, che hanno reso l’app più usabile e accessibile; la ricchezza dei contenuti funzionali, controbilanciata da una user experience efficace e affidabile; la completezza degli strumenti per l’analisi delle spese, con una categorizzazione accurata, la previsione del saldo a fine mese e suggerimenti personalizzati per i clienti; le innovazioni introdotte per facilitare la ricerca dei documenti e delle informazioni, come la possibilità di utilizzare la voce ed essere guidati nel disporre operazioni sui propri conti e carte direttamente con il motore di ricerca; i nuovi strumenti per rendere l’app più accessibile, con la possibilità di ingrandire i caratteri, attivare modalità di rappresentazione dei grafici più adatti ai clienti ipovedenti e modalità per migliorare la leggibilità.

“Il percorso di profonda trasformazione digitale che abbiamo compiuto in questi anni, accompagnato da una metodologia di progettazione solida che mette sempre al centro le esigenze dei nostri clienti, ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo posti nel precedente piano d’impresa e su cui abbiamo investito – spiega Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo -: essere Digital Leader in Europa, Medio Oriente e Africa con un asset di valore e all’avanguardia come l’App per il mobile banking utilizzata da 8 milioni di clienti. Oggi Intesa Sanpaolo Mobile si conferma un punto di riferimento per gli oltre 12 milioni di clienti multicanale, con un miliardo e mezzo di login all’anno e 136 milioni di operazioni transazionali, e ha supportato gli acquisti di prodotti e servizi conclusi sui nostri canali digitali, che rappresentano oggi quasi il 40% delle vendite totali di Banca dei Territori – conclude Barrese -. Questo percorso di eccellenza ci ha portati ad avere ora la maturità per affrontare la prossima sfida: creare una Banca digitale solo mobile per i nostri clienti e non clienti, capitalizzando sulla customer experience che abbiamo consolidato e innovando sui nostri sistemi di core banking. Isybank avrà quindi percorsi interamente digitali per i clienti che non utilizzano le filiali e funzionalità distintive per soddisfare le nuove esigenze dei clienti emerse in questi anni”.

