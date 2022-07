Incontro tra la dirigenza Asp e l’Associazione Familiari Alzheimer Caltanissetta per la riattivazione dello sportello informativo Alzheimer

CALTANISSETTA. Si è tenuto un incontro tra la Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e l’Associazione Familiari Alzheimer Caltanissetta ODV.

All’incontro erano presenti per l’ASP il Dirigente Sanitario dott.ssa Marcella Santino, il Direttore per le cure primarie dott. Gabriele Roccia, lo psicologo del Centro diurno Alzheimer ASP il dott. Salvatore Torregrossa, il dott. Marcello Palermo e in rappresentanza dell’Associazione la presidente Antonina Sorge ed il consigliere Mauro Di Pasquali.

Incontro più volte richiesto dall’Associazione con la Dirigenza ASP principalmente per l’urgenza di avere riassegnati dei locali da destinare come sportello informativo, così come previsto dal protocollo d’intesa tra le parti, in quanto i locali dei quali usufruiva precedentemente sono ritornati in uso all’ASP causa emergenza Covid.

La dottoressa Santino si è resa disponibile a valutare la fattibilità dei locali proposti e si è prontamente attivata per la fase di valutazione per ciò che concerne i locali stessi. Ha altresì assicurato che entro settembre l’Associazione potrà usufruire di una sede.

Sono state, inoltre, evidenziate alcune criticità da parte dell’Associazione che ritiene fondamentale un aiuto maggiore da rivolgere ai familiari dei pazienti. In accordo con la dott.ssa Santino e con il dott. Torregrossa sono stati proposti più incontri informativi in merito alla gestione del paziente con demenza, soprattutto per quei pazienti che si trovano in una fase intermedia della malattia per i quali seguire le attività del centro diurno diventano difficoltose.

Altresì, è stato fatto presente che ad oggi il Centro diurno non usufruisce di un mezzo di trasporto per i pazienti, ed i familiari provvedono a titolo personale e con le relative spese economiche a carico dell’utenza.

Problematica non di competenza dell’ASP, come precisato dalla dott.ssa Santino, e che bisognerà risolverla con altri Enti, probabilmente, a partire dal Comune di Caltanissetta.

Durante l’incontro il dott. Torregrossa ha esposto le attività che si svolgono attualmente al Centro diurno Alzheimer ASP di via Chiarandà, centro che ha ripreso a pieno regime le attività sospese in presenza durante il periodo Covid. Ad oggi il centro accoglie circa 20 pazienti che svolgono quotidianamente attività multidimensionali: fisioterapia, logopedia, terapia occupazionale, stimolazione cognitiva, attività artistico-espressive, igienico sanitarie, socio ricreative, monitoraggio e sorveglianza sanitaria, sostegno psicologico individuale e di gruppo rivolto al Caregiver ed alle famiglie.

L’Associazione e la Direzione Sanitaria hanno auspicato la piena collaborazione tra i soggetti per un miglioramento ed ampliamento dei servizi per i pazienti e le loro famiglie. I casi di demenza in età precoce secondo le ultime statistiche sono purtroppo in aumento e l’esigenza di una diagnosi è fondamentale per attivare in tempo quelle che sono le terapie non farmacologiche di riabilitazione cognitiva. A settembre, in sinergia con l’Associazione Familiari Alzheimer, prenderanno il via una serie di iniziative volte a sostenere tutte le famiglie che vivono in isolamento la malattia, si attiveranno dei momenti di sostegno e consulenza, screening e orientamento ai servizi.