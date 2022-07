I migliori film girati nella soleggiata Sicilia

Per cosa è famosa la Sicilia? È impossibile riassumerlo in poche righe, ma tra gli elementi unanimi spiccano la cucina dalle tradizioni millenarie, la maestosa architettura e i paesaggi dalla bellezza disarmante. Non c’è quindi da stupirsi che tanti registi, nostrani e non, siano stati ispirati dal fascino siculo per creare veri capolavori del cinema universale.

In questo articolo, proveremo a darti un’idea degli ingredienti essenziali che rendono il territorio siciliano unico al mondo. Intraprenderemo un suggestivo viaggio attraverso i più bei film mai girati nella regione.

I migliori film girati in Sicilia

1. Il padrino (1972, 1974 e 1990)

Forse il film dalla tematica italiana più famoso di sempre, Il padrino è uno tra i vari capolavori del regista americano Francis Ford Coppola. Tutti i titoli della trilogia sono parzialmente ambientati a Corleone, cittadina dell’area metropolitana di Salerno, ma in realtà troviamo le vere location siciliane nei paesini di Forza d’Agrò, Savoca e Motta Camastra in provincia di Messina.

2. Il postino (1994)

Nell’ultimo ruolo dell’amatissimo Massimo Troisi, lo vediamo nei panni del postino di Pablo Neruda (interpretato dal francese Philippe Noiret) mentre il poeta cileno è esiliato in Sicilia durante i primi anni 50. Le riprese sotto la regia di Michael Radford avvennero tra l’isola siciliana di Salina e quella campana di Procida. Si tratta del riuscito adattamento cinematografico di un romanzo scritto dal cileno ​​Antonio Skármeta.

3. L’avventura (1960)

Amore, inquietudine, noia e incomunicabilità si intrecciano in questo caposaldo del cinema d’autore. Claudia e Sandro vanno dalle Isole Eolie a Taormina, passando per Noto, alla ricerca di Anna, compagna di Sandro scomparsa all’improvviso. Si tratta del primo capitolo della Trilogia Esistenziale di Michelangelo Antonioni (seguito da La notte e L’eclisse).

4. Il gattopardo (1963)

Reso celebre sia dalla recitazione di Alain Delon e Claudia Cardinale che dalla massima “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”, Il Gattopardo è uno dei più bei film italiani di sempre. Luchino Visconti portò ​​l’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa sul grande schermo e girò la maggior parte delle scene in provincia di Palermo.

5. I cento passi (2000)

La tragica vicenda dell’assassinio di Peppino Impastato da Cosa nostra è ricreata da Marco Tullio Giordana in questa premiata pellicola. Girato a Cinisi nel palermitano, I cento passi riprende il percorso del protagonista dalle prime esperienze impattanti durante l’infanzia all’impegno civile e infine alla morte prematura.

6. Respiro (2002)

Respiro è un piccolo gioiello presentatoci dal siciliano Emanuele Crialese, che grazie alla pellicola si è aggiudicato il Grand Prix a Cannes. La trama è incentrata su Grazia – donna libera e affascinante, ma colpita dalla depressione – e il suo travagliato rapporto con la famiglia e i compaesani dell’isola di Lampedusa.

7. Divorzio all’italiana (1961)

In questo classico della commedia all’italiana, il regista Pietro Germi discute in chiave satirica l’ipocrita morale siciliana (e, in linea di massima, anche quella italiana) degli anni del boom economico. Marcello Mastroianni è impeccabile come Fefè Cefalù, uomo disposto a tutto per sposarsi – benché già sposato. La storia si svolge nella cittadina fittizia di Agramonte, ma è stata girata in provincia di Ragusa – più precisamente ad Ispica.

8. Nuovo Cinema Paradiso (1988)

Alcuni sostengono che Nuovo Cinema Paradiso abbia praticamente da solo rilanciato il cinema italiano sulla scena mondiale. Questo sensibile omaggio di Giuseppe Tornatore alla settima arte ha vinto sia l’Oscar per il miglior film straniero che il Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes. Ma dove in Sicilia è stato girato Cinema Paradiso? Una decina di città e villaggi siciliani hanno servito da location, ma il minuscolo paesino di Palazzo Adriano, distante 90 km da Palermo, è stata quella principale.

Da ricordare

Dal momento che riunisce vari elementi naturali e culturali che la rendono un territorio unico al mondo, la Sicilia è diventata uno dei set preferiti dei registi più rinomati da noi e all’estero. Nomi quali Francis Ford Coppola, Michelangelo Antonioni e Luchino Visconti hanno soggiornato all’isola per girare alcuni dei film che tutti noi amiamo.

Se però fai fatica a guardare una o più di queste fantastiche pellicole perché non sono disponibili in Italia, prova a scaricare una VPN sui tuoi dispositivi. Così avrai accesso non solo a queste pellicole, ma anche a qualsiasi altro contenuto che per qualche motivo sia stato bloccato nello Stivale.