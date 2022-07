Folla ai funerali del bimbo morto a Sharm El Sheik. Parroco: “Andrea ci insegna solidarietà”

Folla ai funerali el piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di sei anni morto mentre era in vacanza con i genitori a Sharm El Sheik. Molto toccante l’omelia del parroco durante le esequie. “In tanti ci siamo chiesti guardando questa piccola bara bianca, ‘ma perché Dio non se ne è preso cura?’. In questo momento non troviamo risposte, ma sappiamo che Dio sta dalla nostra parte. Ci sono eventi che contrastano con la nostra volontà e che possono generare sgomento”, dice don Luciano Fricano. “Quante cose ci insegna Andrea qui in mezzo a noi, ha risvegliato in noi la solidarietà. Avevamo altri impegni oggi, eppure siamo qui. Andrea ci sta insegnando che essere solidali è più importanti di fare altro, riempie il cuore. Stamattina Andrea vi sta facendo una richiesta, di metterlo come sigillo nel cuore. Vi sta chiedendo di portarlo sempre con voi”, ha aggiunto. Dietro la bara bianca ci sono i genitori del bambini, stravolti dal dolore. Il padre è stato dimesso ieri sera dall’ospedale, dove era stato ricoverato con gli stessi sintomi del figlio, proprio per partecipare alle esequie. Presente anche il sindaco Roberto Lagalla, visibilmente commosso, che prima dei funerali ha abbracciato i genitori. (Ter/Adnkronos)