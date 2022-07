Doppietta Ferrari nelle FP2, Sainz precede Leclerc

LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sessione di prove libere 2 agrodolce per la Ferrari, questa del Gran Premio di Francia – 12esima tappa del Mondiale di Formula 1 2022 – sul circuito “Paul Ricard” di Le Castellet. Il sorriso viene dai risultati, con Sainz e Leclerc nettamente davanti a tutti: 1.32.257 il miglior tempo dello spagnolo, che stacca il monegasco di un decimo (1.32.628). Max Verstappen sulla Red Bull è terzo a mezzo secondo. L’olandese precede le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, la McLaren di Norris, un redivivo Gasly su AlphaTauri, un performante Magnussen su Haas e, a completare la top 10, l’altra McLaren di Ricciardo e un Sergio Perez in decisa difficoltà con l’altra Red Bull. I sorrisi del team di Maranello sono però giocoforza smorzati da due fattori. In primis la penalizzazione (già prevista) inflitta a Sainz per il cambio della centralina (il terzo di questa stagione) dopo il guasto al propulsore subito in Austria, con lo spagnolo che domenica partirà con dieci posizioni in meno in griglia. Potrebbe anche partire dall’ultima posizione il ferrarista se domani, come probabile, dovesse decidere di sostituire altri componenti. E poi a preoccupare le rosse c’è il passo gara, che vede la Red Bull di Verstappen al momento più performante, nell’ambito dei 2, 3 decimi di secondo. Occhio anche alle Mercedes che non sono lontane dalle Ferrari.

Rosse più veloci anche nella prima sessione con Charles Leclerc che ha girato in 1’33″390, di appena 91 millesimi più veloce rispetto a Max Verstappen su Red Bull, mentre ha chiuso terzo Carlos Sainz, a 0″338 dal compagno. Si torna in pista domani mattina alle 13 per la terza e ultima sessione di prove libere.

