Doping, positivo il difensore dell’Atalanta Josè Palomino

ROMA (ITALPRESS) – Problemi in casa Atalanta con una positività che al momento ha l’effetto della sospensione cautelare, ma che potrebbe avere ben altri sviluppi per Josè Luis Palomino. Dopo un controllo antidoping “disposto da NADO Italia”, infatti, il “Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Josè Luis Palomino per violazione degli articoli 2.1 e 2.2″. Il difensore argentino, classe 1990, è risultato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).