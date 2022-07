Diocesi di Monreale: domenica mons. Isacchi sarà ordinato vescovo

Con la Bolla papale dello scorso 28 aprile, Papa Francesco, ha eletto nuovo Arcivescovo di Monreale, mons. Gualtiero Isacchi, del clero della Diocesi suburbicaria di Albano, che domenica prossima alle 17, nella Basilica Cattedrale di Monreale, verra’ ordinato vescovo e immesso nel servizio pastorale dal Cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Mons. Michele Pennisi, arcivescovo emerito e attuale amministratore apostolico di Monreale e mons. Vincenzo Viva, vescovo di Albano, saranno i vescovi conconsacranti, ma ad essi si aggiungeranno tutti i vescovi di Sicilia che parteciperanno alla solenne celebrazione, che sara’ trasmessa in diretta TV sul Canale 13 di Trm e trasmessa in streaming sulla pagina ufficiale Facebook dell’Arcidiocesi di Monreale.

La mattina dell’ordinazione mons Isacchi, si rechera’ insieme all’attuale delegato ad omnia di Monreale, mons. Antonino Dolce, al monastero di clausura delle Carmelitane Scalze di Giacalone, per pregare con loro e affidare alla loro preghiera il suo ministero episcopale.

Per permettere a tutti i sacerdoti e i fedeli di partecipare alla liturgia della presa di possesso canonico del nuovo arcivescovo di Monreale, domenica pomeriggio sono sospese tutte le Sante messe vespertine di tutte le chiese della Diocesi, garantendo quelle di mattina e prefestive del sabato.