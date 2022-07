Covid, Gimbe: quarte dosi in aumento ma ancora lontani dal target previsto

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 20-26 luglio, un calo dei nuovi casi per la seconda settimana consecutiva. Rallenta la crescita degli indicatori ospedalieri ed aumentano ancora i decessi.

Sempre ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino e di chi ha completato il ciclo vaccinale. Sono 6,84 milioni i non vaccinati, di cui 2,17 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. 7,76 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,71 milioni di guariti che non possono riceverla nell’immediato.

Quarte dosi in aumento rispetto alle 44.169 somministrazioni quotidiane della scorsa settimana ma ancora molto lontane dal target delle 100 mila al giorno fissato dalle linee di indirizzo dell’unità per il completamento della campagna vaccinale.