Covid: Costa, niente mascherine a scuola dopo le vacanze

“Questo deve essere l’obiettivo: rimandare i nostri ragazzi e le nostre ragazze in classe, ma anche senza le mascherine Ffp2”: lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un’intervista a Libero. “Ci auguriamo che gli enti locali sfruttino il periodo di pausa estiva per effettuare interventi” nelle scuole, come quelli di areazione nelle aule, ha detto Costa, “in modo da garantire la ripresa dell’anno scolastico in presenza e senza mascherine.

Per il sottosegretario “non dobbiamo dare troppo rilievo al dato delle infezioni”. “Piuttosto guardiamo, e facciamolo con grande attenzione, alla pressione sugli ospedali”, ha aggiunto, “e li’ possiamo dirlo con assoluta tranquillita’: a oggi abbiamo numeri e dati sotto controllo”.

“Prima o poi”, ha avvertito Costa, “dovremo arrivare a decidere che, se abbiamo un positivo asintomatico, forse non ha piu’ senso fargli fare l’ isolamento. Magari non e’ il momento oggi, facciamo passare questo picco, ma se la normalita’ e’ la convivenza con cui abbiamo iniziato, un passaggio del percorso sara’ anche questo”.