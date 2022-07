Covid, aumento dei contagi e dei decessi: Caltanissetta a +1.116

Il monitoraggio indipendente effettuato dalla Fondazione nella settimana tra il 6 e il 12 luglio, ha rilevato rispetto ai sette giorni precedenti, un aumento dei contagi da Covid-19 (728.549 contro 595.349, +22,4%) e dei decessi (692 contro 464, +49,1%), con una media di 99 al giorno rispetto ai 66 della settimana precedente.

Nello stesso periodo preso in esame, risultano in crescita anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva (375 contro 323, +52, il 16,1% in più), quelli nei reparti ordinari (9.724 contro 8.003, +1.721, il 21,5% in più), le persone in isolamento domiciliare (1.340.382 contro 1.078.946, +261.436, il 24,2% in più).

“L’aumento dei nuovi casi settimanali registra il valore più basso da quando, a metà giugno, si è registrata l’inversione della curva” ha spiegato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, aggiungendo che “nella settimana 6-12 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 728mila, con una media mobile a 7 giorni che supera i 97 mila casi al giorno”.

“Nello stesso periodo tutte le Regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi – ha sottolineato Cartabellotta – dal 5,1% del Lazio al 51,1% della Valle D’Aosta, mentre fa eccezione la Lombardia che segna un -6,2%.

Rispetto alla settimana precedente, in otto Province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -21% di Lecco al -0,3% di Roma), mentre le rimanenti 99 province registrano un aumento percentuale dei nuovi casi (dal +0,1% di Firenze al +101,1% di Sondrio)”.

L’incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in tutte le Province, di cui 62 registrano 1.000 casi per 100.000 abitanti: Lecce (1.703), Napoli (1.622), Ascoli Piceno (1.620), Brindisi (1.595), Latina (1.583), Messina (1.574), Caserta (1.561), Siracusa (1.552), Salerno (1.526), Taranto (1.458), Chieti (1.458), Agrigento (1.442), Matera (1.422), Bari (1.412), Rimini (1.410), Perugia (1.407), Pescara (1.386), Teramo (1.377), Padova (1.364), Ragusa (1.344), Forlì-Cesena (1.340), Vicenza (1.318), Siena (1.316), Avellino (1.304), Venezia (1.299), Cagliari (1.295), Oristano (1.274), Catania (1.268), Treviso (1.265), Ravenna (1.257), Ancona (1.252), Macerata (1.248), Reggio di Calabria (1.236), Frosinone (1.235), Fermo (1.232), Rovigo (1.217), Sud Sardegna (1.209), Roma (1.203), Trapani (1.193), Barletta-Andria-Trani (1.182), L’Aquila (1.178), Pordenone (1.163), Enna (1.161), Catanzaro (1.160), Palermo (1.159), Bologna (1.153), Potenza (1.147), Terni (1.138), Caltanissetta (1.116), Cosenza (1.115), Verona (1.096), Sassari (1.095), Nuoro (1.093), La Spezia (1.092), Belluno (1.080), Reggio nell’Emilia (1.066), Benevento (1.058), Ferrara (1.043), Genova (1.011), Foggia (1.009), Lucca (1.005), Isernia (1.002).

Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 24 agosto 2021 – 6 luglio 2022 sono state registrate in Italia oltre 659 mila reinfezioni, pari al 4,6% del totale dei casi. La loro incidenza nella settimana 29 giugno-6 luglio si è attestata al 10,8% (n. 72.231 reinfezioni), in aumento rispetto alla settimana precedente (9,6%).