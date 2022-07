Covid, 110.168 i nuovi positivi, 106 le vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 110.168 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 410.435 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus. Il numero dei positivi è quindi in netto calo rispetto a ieri, anche se il tasso di positività si alza al 26,8%, rispetto al 26% di ieri. I morti sono 106, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 169.496. I ricoverati negli ospedali italiani per Covid sono 9.826, dei quali 338 in terapia intensiva. (ITALPRESS).

