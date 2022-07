Consegna cooter rubato ma per la targa chiede riscatto, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato per estorsione e furto aggravato un 53enne di origine straniera. L’indagato, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, alcuni giorni fa avrebbe rubato un ciclomotore che il legittimo proprietario aveva parcheggiato di fronte la propria abitazione. In seguito, la vittima, attraverso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di sorveglianza, aveva riconosciuto il presunto ladro pretendendo da lui la restituzione del veicolo. Il 53enne avrebbe restituito il ciclomotore trattenendone la targa che avrebbe ceduto solo in cambio di una somma di denaro. La vittima del furto, a questo punto, si è recata dai Carabinieri denunciando quanto avvenuto. I militari hanno organizzato un articolato servizio, sotto il coordinamento dalla Procura di Marsala, finalizzato a documentare l’effettiva cessione di denaro e la contestuale restituzione della targa del veicolo. Infatti, una volta concluso lo scambio, i carabinieri appostati hanno fermato il 53enne trovandolo in possesso delle banconote, appositamente contrassegnate, appena ricevute. Per questi motivi, il 53enne è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari. In sede di udienza di convalida, il gip ha sottoposto l’indagato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa in orario serale.