Centrodestra, Tajani “Premier? Si troverà una soluzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Berlusconi, Meloni e Salvini troveranno la soluzione, ma agli italiani credo interessi sapere che Italia vogliamo come centrodestra. Il tema è il potere di acquisto e le pensioni. Si devono aumentare le pensioni agli anziani e ai disabili e aumentare gli stipendi per permettere a tutti gli italiani di arrivare a fine mese. Dove trovare le risorse? Attraverso una revisione del reddito di cittadinanza”. Così il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, ospite a Morning News su Canale 5. Sulla sua indicazione come possibile premier dice: “Ci sono tante persone in grado di farlo, ma adesso bisogna dare un messaggio agli italiani, non è una questione di poltrone”. Quanto alle ultime fuoriuscite da Fi, “credo si possa anche dissentire dalle decisioni prese dal vertice politico, ma passare al nemico non mi sembra una scelta giusta. Io mi sarei dimesso, credo che bisogna difendere le proprie idee ma bisogna essere sempre coerenti e non passare nel campo avverso. Cambiare casacca non fa bene e si dà un segnale sbagliato agli elettori”, ha chiosato Tajani.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).