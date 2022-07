Caltanissetta, sindacati chiedono all’Asp la stabilizzazione dei precari e la progressione verticale

I Sindacati scrivono all’Asp di Caltanissetta per chiedere l’attivazione immediata :di tutti i percorsi (pubblicazione del bando) per la stabilizzazione del personale precario che presenta i requisiti sopra menzionati e la ricognizione del personale per il giusto riconoscimento dei tanto attesi percorsi di progressione verticale”.

Una richiesta che parte dall’approvazione, da parte dell’Asp, della nuova dotazione organica e il piano triennale del fabbisogno con atto deliberativo n. 329 del 31/01/2022, come previsto dal Decreto Assessoriale n. 1507/2021 del 31/12/2021.

Il Segretario provinciale, Salvatore Ballacchino, ha ribadito che “la scrivente O.S., più volte nel tempo, ha sollecitato con note e istanze specifiche la necessità di procedere alla Stabilizzazione del personale Precario e contestualmente a dare inizio alle procedure utili a garantire le Progressioni Verticali, ai sensi del D.lgs 75/2017, al fine della valorizzazione del capitale umano a tempo indeterminato presente in azienda.

Considerato che nelle diverse riunioni di Delegazione Trattante, la Vs Direzione ha manifestato la volontà di procedere alla stabilizzazione del personale (nello specifico si era concordato nella seduta del 29/03/2022 di attivare tavoli di confronto sindacale al fine di condividere il percorso di stabilizzazione, ai sensi della legge n. 234 del 30/12/2021 Art.1, comma 268 lettera B), con il previsto requisito di almeno 18 mesi di servizio per tutti coloro che sono stati reclutati a tempo determinato (personale sanitario e tecnico) e che abbiano prestato servizio anche non continuativo nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla data del 30 giugno 2022″.

Una valutazione che adesso deve trasformare promesse e previsioni in fatti concreti.