Caltanissetta, si ride all’arena San Pietro con la commedia di Pandolfo e Manera “Chi si salava è perduto”

Questa sera arriva il secondo appuntamento della stagione estiva “SI RIDE- ALL’ARENA SAN PIETRO” di Caltanissetta.

In scena il duo Palermitano composto da Antonio Pandolfo e Marco Manera che porteranno in scena la commedia farsesca dal titolo “ Chi si salava è perduto”.

In scena con loro anche Marco Feo.

Lo spettacolo comincia sul cornicione di un palazzo dove un uomo vuole farla finita con la vita e viene raggiunto da un amante in fuga dall’arrivo improvviso del marito della donna con cui tradisce a sua volta sua moglie. Da li cominceranno una serie di gag e di equivoci che sapranno tenere incollato il pubblico per 2 ore di sano divertimento.

La stagione proseguirà giorno 28 Luglio con gli amatissimi Matranga e Minafó con il loro cavallo di battaglia “Altrimenti ci aggalliamo”.

Il costo dei biglietti è di € 20 per la sedia , € 15 per la gradinata centrale e € 10 per la gradinata laterale.

Per info e prenotazioni basta chiamare i numeri 3423589070 e lo 3285880889.