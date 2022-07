Caltanissetta: sentenza Montante restituisce dignità all’ex Questore Grassi

“Il tempo è galantuomo. E la giustizia, seppur in grande ritardo, trionfa sempre. Finalmente, dopo anni di gogna e di umiliazioni, la Corte d’appello di Caltanissetta ha assolto l’ex questore di Vibo Valentia Andrea Grassi. Un integerrimo servitore dello Stato a cui vengono restituiti pubblicamente quell’onore e quella dignità che hanno sempre qualificato il suo agire di uomo e di professionista”.

E’ quanto dichiara il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori in seguito alla sentenza di assoluzione per Andrea Grassi nell’ambito del processo Montante.

“Personalmente – aggiunge il parlamentare -, non ho mai avuto dubbi sull’innocenza di Grassi, che non si è stancato di sostenere la propria estraneità ai fatti che gli venivano contestati, ribadendo a più riprese di non aver rivelato notizie riservate e, quindi, di non aver mai tradito il proprio corpo di appartenenza, quello a cui ha dedicato l’intera vita”.

“Sono sicuro che, dopo questa sentenza – conclude il senatore – , i vertici della Polizia di Stato sapranno prendere le giuste decisioni per il futuro professionale del dottor Grassi, che merita di tornare ai ruoli guadagnati con pieno merito sul campo. Sarebbe il modo giusto per archiviare una pagina giudiziaria che, prima dell’esito finale, è stata ingiusta e infamante”.