Caltanissetta, Sentenza d’appello per Montante: 8 anni all’ex paladino dell’Antimafia

Sconto di pena in appello per Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia, condannato a 8 anni di reclusione.

La sentenza, emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, e’ arrivata dopo oltre otto ore di camera di consiglio.

Rientra nell’ambito del processo sul cosiddetto “Sistema Montante”, celebrato con il rito abbreviato nei confronti di 5 imputati. Il sostituto procuratore generale di Catania, Giuseppe Lombardo, per Montante aveva chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi. L’accusa e’ di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. In primo grado, l’ex paladino dell’antimafia, era stato condannato dal Gup Graziella Luparello, a 14 anni di reclusione.

Il processo nei confronti di Montante, e’ scaturito dall’inchiesta “Double face”, condotta nel 2018 dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e coordinata dalla Dda nissena. L’ex paladino dell’antimafia avrebbe messo in piedi un vero e proprio ‘sistema’ di potere, ideato e attuato “grazie a una ramificata rete di relazioni e complicita’ intessuta con vari personaggi inseriti ai vertici dei vari settori delle istituzioni”.

Sarebbe stato al centro di una attivita’ di dossieraggio realizzata, anche grazie a complicita’ eccellenti, attraverso l’accesso alla banca dati delle forze dell’ordine e finalizzata a ricattare “nemici”, condizionare attivita’ politiche e amministrative e acquisire informazioni su indagini a suo carico.

Antonello Montante non era presente alla lettura del dispositivo della sentenza del processo d’appello. Questa mattina l’ex presidente degli industriali siciliani si era presentato accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto.