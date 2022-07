Caltanissetta, per Legambiente “Dentro Tutti”: venerdì grande festa al Parco Dubini

Giornata di festa “Dentro … Tutti” all’interno del Parco Dubini Legambiente sta realizzando a Caltanissetta, con fondi dell’Amministrazione Comunale, all’interno del Parco Dubini (di proprietà ASP), il Centro Estivo denominato “facciAMOnatura 2022”, che sta coinvolgendo oltre 130 bambini/famiglie della città, con una media giornaliera di 55 bambini al giorno (tra i 6 e i 12 anni), in attività esperienziali sulle tematiche ambientali, sui corretti stili di vita, sul benessere e la tutela degli animali e con laboratori ludico-creativi.

Quest’anno il Centro Estivo “facciAMOnatura” è fortemente connotato da azioni di reale inclusione, afferenti anche al più grande tema dell’Ecologia Umana.

Nelle attività giornaliere sono infatti coinvolti anche tredici bambini che vivono in una comunità per minori “La Casa del Sorriso”, e bambini con disabilità, affiancati da Operatori specializzati ASACOM.

In coerenza e continuità con quanto detto Legambiente, il Centro EUBIOS, l’ASP e l’Amministrazione Comunale realizzeranno nella giornata di venerdì 22 luglio 2002, tra le ore 16 e le ore 19, sempre presso il Parco Dubini, l’iniziativa di inclusione sociale denominata “Dentro … Tutti”, che prevede il coinvolgimento, nelle quotidiane attività esperienziali, di altri sette bambini “fragili” del Centro “EUBIOS”, accompagnati dai rispettivi operatori. La suddetta iniziativa nasce anche dall’idea che l’individuazione di setting diversi da quelli sanitariassistenziali e il coinvolgimento del territorio possa favorire il processo di inclusione (Comunità che accoglie).

Il Centro Estivo “facciAMOnatura”, con i suoi laboratori ambientali ed esperienziali, realizzato all’interno del Parco Dubini, può infatti valorizzare le potenzialità nelle diversità, generare un’opportunità per favorire l’autonomia e l’autostima, indurre a migliorare e rendere più sostenibili gli stili di vita anche in chi vive in situazioni di disagio.

Promuovere un sistema di relazioni positive nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella propria autonomia personale e sociale serve per farle sentire parte di comunità e di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, giocare e vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità.