Caltanissetta, nuovo colpo in entrata alla Nissa: arriva Angelo Azzara

Velocità, dribbling, capacità di saltare l’uomo con estrema naturalezza. Tutto questo è Angelo Azzara, classe 1996, esterno sinistro di Palermo, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore della Nissa.

Un altro colpo in entrata di grande importanza da parte del ds Massimo Ferraro che fa felice mister Alessandro Settineri, il quale conosce bene le caratteristiche tecniche del giocatore per averlo avuto di recente alla Sancataldese. La carriera di Azzara è di tutto rispetto: ha cominciato a dare i primi calci nel 2002 con il settore giovanile della “Tommaso Natale” di Palermo guidato da Giacomo Tedesco, poi le esperienze con Favara, Ragusa, Alcamo, Geraci, Campofranco, Sancataldese, Canicattì in Eccellenza. Vanta anche una stagione in serie D con il Marsala. Ora è arrivato il momento di indossare finalmente la maglia della Nissa.

Angelo, che fa della velocità una delle sue migliori doti, già corre verso il campo ed è pronto a cominciare questa nuova esperienza professionale.

“La Nissa in Sicilia -dice Azzara- è un club storico, che gode di grande prestigio e non potevo trovare di meglio. Quando mi è stato proposto di venire a Caltanissetta non ho avuto alcuna esitazione. Sono contento di questa scelta, mi impegnerò dando come sempre tutto me stesso per ripagare società e tifosi”.