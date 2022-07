Caltanissetta, Nissa attrae Samuel Hernandez Mederos. Un altro “guerriero” alla difesa

Un altro “guerriero” della difesa alla corte della Nissa di mister Alessandro Settineri.

Il direttore sportivo Massimo Ferraro ha messo a segno un colpo fantastico, assicurandosi le prestazioni di un centrale spagnolo che vanta importanti esperienze nei campionati professionistici.

Un talento indiscutibile di cui si parlerà molto. Si tratta di Samuel Hernandez Mederos, classe 1999 la scorsa stagione al La Cuadra, squadra di Terza Divisione che corrisponde alla Serie C italiana. Nativo di Las Palmas, Samuel è un centrale sinistro dai piedi buoni, concreto e risoluto, sempre implacabile negli interventi in area di rigore, sa spingersi anche in avanti con molta efficacia.

La possanza fisica oltre alla tecnica, è un caratteristica che gli consente di avere quasi sempre la meglio nei contrasti con gli avversari. Oltre al La Cuadra, il centrale ha giocato con Olimpia Grudziadz, Lorca e Los Garrez.

amuel arriva in Italia grazie anche all’ottimo lavoro svolto dal ds Ferraro con il suo procuratore, Francesco Marino