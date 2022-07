Caltanissetta, Nissa acquista Matias Omar Morales: un nuovo centrocampista da Buenos Aires

E’ in viaggio da un Paese lontano verso la Sicilia, un centrocampista con i “fiocchi”. Classe e grande intelligenza tattica, sono le sue principali caratteristiche. Un calciatore quindi che, non a caso, vanta importanti esperienze nei campionati professionistici.

Il direttore sportivo Massimo Ferraro, mette dunque a segno con grande maestria e pazienza, un altro importante colpo di mercato, assicurandosi le prestazioni sportive di Matias Omar Morales, classe 1991 di Buenos Aires. Con questo innesto la Nissa, vuole alzare il livello tecnico e di esperienza dell’organico. Praticamente un lusso per il campionato di Eccellenza, vedere in azione sui campi la prossima stagione, un giocatore di questa caratura che nei professionisti del Nord America, ha ottenuto risultati davvero importanti. Basta dare un’occhiata al suo curriculum per rendersi conto dello spessore tecnico di questo atleta.

Morales che è stato prelevato dal Club Atletico Excursionistas che milita nella “Primera C” argentina, possiede il doppio passaporto sia argentino che olandese. Matias Omar ha iniziato la carriera calcistica nel Quilmes. La sua prima apparizione nel football senior è arrivata nella “Copa di Argentina”, contro Atlanta, quando ha giocato gli ultimi ventitré minuti di una partita vinta in trasferta.

Poi, altra apparizione in Coppa, quindi il passaggio nella prima divisione, nel maggio 2013. In totale Morales ha giocato quarantuno partite nella massima serie argentina, segnando anche una volta in una gara con il Banfield nel 2016. Altre esperienze di Morales nella “Primera B Nacional” con Almagro e ancora il passaggio in “Primera C Metropolitana” per Berazategui. All’apice della sua carriera, anche un’esperienza in Honduras con l’Olimpia nel 2019 che gli ha consentito di collezionare presenze nella Concacaf Champions League, la maggiore competizione calcistica per squadre di club del Nord America. Posta sotto l’egida della Concacaf, è l’equivalente della Champions League Europea.Matias adesso è pronto per la sua prima avventura nel calcio italiano.

E’ rimasto affascinato dal progetto della Nissa e vuole essere protagonista. L’argentino, tra l’altro, è innamorato della Sicilia, segue sempre con attenzione il nostro calcio e vuole vivere questa importante sfida professionale in maglia biancoscudata, mettendo a disposizione della squadra di mister Alessandro Settineri, tutto il suo bagaglio di esperienza maturato nel corso degli anni nel calcio professionistico sud americano.