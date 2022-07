Caltanissetta, Miccichè (Pro Loco): “Come possiamo pubblicizzare un evento se non sappiamo che si svolgerà?”

La scorsa settimana, a Caltanissetta, si è svolto lo spettacolo di un comico di respiro nazionale. Il giorno prima dello spettacolo, però, l’artista Pietro Sparacino ha realizzato un breve video nel quale, tra la promozione dell’ultimo minuto per invitare ad acquistare i biglietti e la critica per una scarsa visibilità dell’evento, ha sottolineato come in città non si sapesse nemmeno del suo arrivo. Una scarsa visibilità che, ovviamente, si è riversata sulla partecipazione allo spettacolo stesso.

Se nessuno sa pochi partecipano.

Da questo video, pubblicato sui social, si è innescata un’altra polemica e a essere stata chiamata in causa è stata anche la Pro Loco di Caltanissetta “colpevole” di ignorare gli eventi che avvengono in città.

Luca Miccichè, presidente della Pro Loco Caltanissetta, ha scelto di rispondere a chi ha accusato l’associazione di scarsa promozione del territorio.

Una polemica alla quale il presidente non voleva rispondere poiché “non è uso e costume dell’associazione da me rappresentata alimentare o anche solo prendere parte alle usuali polemiche nate sui social (anche se) gli ultimi eventi che hanno interessato la Pro Loco di Caltanissetta rendono quantomeno necessario fornire qualche dovuto chiarimento”.

La vicenda, per Miccichè, infatti va ben oltre la mera chiacchiera sui social che, se non adeguatamente spiegata, rischia di diventare per i commenti ricevuti “lesiva e a tratti offensiva ai danni dell’Associazione e, peggio, dei suoi volontari”.

L’associazione rimanda al mittente le contestazioni spiegando che la vocazione, per statuto, è quella di promuovere gratuitamente gli eventi che avvengono in città. Lo stesso nome, “Pro Loco”, del resto sottolinea che le attività vengano svolte a beneficio del territorio di riferimento indifferentemente dall’organizzatore e dalla tipologia di evento che può presentarsi ludico o culturale, pubblico o privato. Sempre che l’associazione ne sia a conoscenza.

“Non esiste nessun contrapposto obbligo in capo alle varie associazioni private di comunicare gli eventi da loro organizzati – ha spiegato Luca Miccichè riferendosi soprattutto allo spettacolo di Pietro Sparacino svolto il 18 Luglio, promosso e organizzato dalla Street Factory Eclettica -. Da tale semplice considerazione, discende l’assoluta infondatezza di ogni polemica. Eclettica non ha nessun obbligo di comunicare gli eventi di loro competenza e a ciò consegue che nessun obbligo ha la Pro Loco di conoscerne lo svolgimento”.

Il Presidente ha concluso invitando “gli utenti ad assumere considerazioni non offensive nei confronti dei volontari che giornalmente prestano la loro attività al servizio della Pro Loco e rimanendo aperto a qualsiasi confronto o critica costruttiva purché non basata meramente su messaggi falsati dall’uso dei social”.

Nella foto: il Direttivo della Pro Loco Caltanissetta